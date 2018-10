In der Dieselkrise ist Ende kommender Woche ein weiteres Spitzentreffen zwischen Bundesverkehrsminister Scheuer und Vertretern der Autoindustrie geplant.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Dabei dürfte der Streit um die Kostenübernahme für technische Nachrüstungen älterer Dieselfahrzeuge im Mittelpunkt stehen. Die Hersteller lehnen dies bislang ab.



Das Umweltministerium legte heute den Gesetzentwurf zur angekündigten Einschränkung von Fahrverboten vor. Diese sollen demnach in der Regel nur dann in Betracht kommen, wenn in einem Gebiet der Wert von 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel überschritten wird. Der EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Bundeskanzlerin Merkel hatte die Gesetzesänderung kürzlich angekündigt. Zur Begründung hatte sie erklärt, bei einer nur geringfügigen Überschreitung der Grenzwerte seien Fahrverbote unverhältnismäßig.