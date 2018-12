Der Autohersteller Volkswagen hat eingeräumt, dass es Probleme mit einem Software-Update für vom Abgasskandal betroffene Fahrzeuge gibt.

Ein Unternehmenssprecher erklärte, bei internen Qualitätskontrollen seien -Zitat- "Auffälligkeiten" verzeichnet worden. Betroffen seien Autos mit 1,2-Liter-Dieselmotoren. VW habe unverzüglich das Kraftfahrtbundesamt informiert. Wie der Sprecher weiter sagte, stammt das Update nicht von VW selbst, sondern von einem externen Dienstleister. Die Zeitung "Bild am Sonntag" berichtet, Experten im Kraftfahrtbundesamt gingen davon aus, dass es sich bei der Auffälligkeit um eine unzulässige Abschaltvorrichtung handele.



Für Kosten in der Folge des Dieselskandals hat VW nach eigenen Angaben in diesem Jahr 5,5 Milliarden Euro aufgewendet. Für 2019 rechne man mit zwei Milliarden Euro, sagte Finanzvorstand Wittwer.