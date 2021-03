Der Autohersteller Audi muss wegen des Einbaus manipulierter Dieselmotoren von VW vorerst keinen Schadenersatz zahlen.

Dies sei nur dann der Fall, wenn das Management von der Manipulation wusste, entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der Fall wurde damit an das Oberlandesgericht Naumburg zurückverwiesen. Dieses muss nun prüfen, ob es Belege dafür gibt, dass Audi als Tochterkonzern von VW über die illegale Abgastechnik Bescheid wusste.



Das OLG Naumburg hatte Audi zuvor zu Schadenersatz wegen sittenwidriger Schädigung verurteilt. Die Vorinstanz war davon ausgegangen, dass dem Autobauer als Tochterunternehmen von VW die rechtswidrige Manipulation bekannt gewesen sein musste. Dagegen hatte Audi Revision am Bundesgerichtshof eingelegt.

