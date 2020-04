Im Diesel-Abgas-Skandal bei VW hat ein Gericht in London einer Sammelklage von rund 90.000 Kunden stattgegeben.

Die Richter am High Court sahen es als erwiesen an, dass Volkswagen illegale Software in Fahrzeuge eingebaut hat, um den Schadstoffausstoß bei Emissionstests zu senken. Der VW-Konzern weist dies zurück und erwägt nach eigenen Angaben, in Berufung zu gehen. Die Höhe der möglichen Entschädigung muss in einem gesonderten Verfahren festgelegt werden.



Für Dieselkunden in Deutschland ist eine Einmalzahlung zwischen 1.350 und 6.257 Euro vorgesehen. Zudem hat Volkswagen bereits mehr als 30 Milliarden Euro an Strafen und Entschädigungen gezahlt, vor allem in den USA.