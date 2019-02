Im Zuge der Ermittlungen zum Dieselskandal hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart nun auch ein Bußgeldverfahren gegen Porsche eingeleitet.

Es bestehe der Verdacht, dass im Unternehmen eine Ordnungswidrigkeit begangen worden sei, sagte ein Sprecher der Behörde. Deshalb seien laufende Strafverfahren gegen einzelne Mitarbeiter der Porsche AG nun um ein Verfahren gegen das Unternehmen selbst ergänzt worden. Porsche kündigte an, mit den Behörden zu kooperieren. Am Ende des Verfahrens könnte der VW-Tochter ein Bußgeld in Millionen-Höhe drohen.



Volkswagen akzeptierte im vergangenen Jahr ein Bußgeld in Höhe von einer Milliarde Euro. Audio zahlte 800 Millionen Euro.