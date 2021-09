Im Dieselskandal drängt die EU-Kommission Volkswagen, alle betroffenen Verbraucher rasch zu entschädigen.

VW dürfe nicht länger auf Zeit spielen und den Ausgang von Schadenersatzprozessen in den Mitgliedsländern abwarten, sagte der für den Verbraucherschutz zuständige EU-Justizkommissar Reynders in Brüssel. Wegen der mangelnden Bereitschaft, auf die Käufer von Diesel-Pkw zuzugehen, drohe dem Konzern ein noch gravierenderer Imageschaden. Auch die Verbraucherschutzbehörden der 27 EU-Länder ermahnten VW, auf Verbraucher in allen Mitgliedstaaten zuzugehen.



Im Juli hatte die EU-Kommission in einem Kartellverfahren gegen mehrere deutsche Autohersteller Geldbußen in Höhe von insgesamt 875 Millionen Euro verhängt. Auf VW entfiel mit rund 502 Millionen Euro der größte Einzelbetrag. In dem Verfahren ging es um illegale Absprachen zur Abgasreinigung bei Dieselautos.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.