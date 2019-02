Das Adjektiv "sauber" wird im Münchner Sprachraum bisweilen mit scharfem S ausgesprochen: "sssauber". Der Begriff kann, aber muss nicht bedeuten, dass etwas legitim oder sogar vollkommen legal ist. So kann man in Bayern zum Beispiel "sssauber davonkommen" oder gar "sssauber b’scheißen"! Bedeutung: man hat sich nicht erwischen lassen, weil man’s klüger angestellt hat als die Konkurrenz.

BMW hat einen Strafzettel bekommen - im Gegensatz zu Volkswagen

Was das mit den Bayerischen Motorenwerken München, kurz BMW, zu tun hat? Natürlich nichts! BMW kann sich weiterhin als sssauberes, pardon, sauberes Unternehmen fühlen. Trotz eines rekordverdächtig hohen Bußgeldes: Andererseits sind 8,5 Millionen in der Automobilbranche ein Kleckerles-Betrag. Volkswagen hat für seine Abgas-Manipulationen bisher schon mit weit mehr als dem Tausendfachen gebüßt. Verkehrsbildlich gesprochen, hat VW einen Totalschaden mit anschließender Unfallflucht und Untersuchungshaft hingelegt. BMW hat falsch geparkt.

Wirklich? Sind die Münchner tatsächlich die Saubermänner unter den deutschen Autobauern? Derzeit spricht alles dafür. Denn die Staatsanwaltschaft München 1 hat ein Jahr lang mit hohem Personalaufwand gegen BMW ermittelt. Und die Beamten der "Oanser", wie sie in München respektvoll genannt werden, sind nicht dafür bekannt, bayerische Unternehmen zu schonen. Siemens, MAN und die Bayerische Landesbank können ein schmerzhaftes Lied davon singen.

Kein vorsätzlicher Betrug - letzte Zweifel bleiben aber

BMW, so stellte die Staatsanwaltschaft München 1 heute fest, hat nicht betrogen, sondern fahrlässig gehandelt. Dass dies niemandem bei BMW auffiel, macht stutzig – die Qualitäts-Prüfer des Münchner Autobauers entdecken sonst auch noch den kleinsten Kratzer am fertigen Produkt. Beim Thema Qualitäts-Sicherung genoss BMW einen ähnlich legendären Ruf wie früher die Faktenprüfer des Wochenmagazins "Der Spiegel". Das war einmal.

Für BMW ist das alles nur ein "handwerklicher Fehler", der ärgerlich sei. Mit anderen Worten: sowas kommt halt schon mal vor. Dass es ausgerechnet bei zwei PS-starken und damit abgas-intensiven Modellen vorkam, muss Zufall gewesen sein. Tatsächlich geht es ja nur um knapp 8.000 Diesel-Fahrzeuge – das sind wenige im Vergleich zu Volkswagen oder auch Mercedes. BMWs Hauptkonkurrenten mussten insgesamt mehrere Millionen Autos zurückrufen. Und noch ein wichtiger Unterschied: Die Unregelmäßigkeiten bei BMW betrafen nicht das Verhalten der Autos auf dem Teststand. Auch das ein deutlicher Hinweis darauf, dass BMW wohl wirklich nicht vorsätzlich betrogen hat.

Also alles sssauber bei BMW? Sssssicherlich - wenn nichts Neues mehr nachkommt.

