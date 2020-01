Im Musterprozess um Entschädigungen für Dieselfahrer wegen des Abgasskandals begrüßen Verbraucherschützer das Gesprächsangebot von Volkswagen für einen Vergleich.

Man werte es als positives Signal, wenn vier Jahre nach Beginn der Affäre Bewegung in die Sache komme, sagte der Chef der Verbraucherzentrale Bundesverband dem Deutschlandfunk. Dies zeige, dass das Instrument der Musterfeststellungsklage funktioniere. Im Falle einer Einigung könnten dann im Sinne einer schnellen Lösung Gelder an Geschädigte auch ohne Urteil fließen. Allerdings sei es nicht sicher, ob tatsächlich ein Vergleich erzielt werden könne, betonte Müller. Die Gespräche befänden sich noch in einem sehr frühen Stadium. Der Verband klagt stellvertretend für mindestens 400.000 Dieselkäufer. Ein VW-Sprecher erklärte, man habe Interesse an einem zügigen Verfahren.



Das Oberlandesgericht Braunschweig hatte den beiden Streitparteien Mitte November einen Vergleich nahegelegt.