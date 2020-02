Im Streit über die Entschädigung von mehreren hunderttausend Dieselfahrern hat sich der Volkswagen-Konzern mit Verbraucherschützern geeinigt.

Wie der Verbraucherzentrale Bundesverband mitteilte, bietet VW etwa 260.000 Geschädigten eine Einmalzahlung zwischen 1.350 und 6.257 Euro an. Im Gegenzug müssen die Anspruchsberechtigten auf künftige Klagen verzichten. Für die Entschädigungen stellt der Konzern insgesamt etwa 830 Millionen Euro zur Verfügung.



Die Verständigung während der Vergleichsverhandlungen zu einer Musterfeststellungsklage wurde unter Vermittlung des Oberlandesgerichts Braunschweig erzielt. Kunden, die das Angebot annehmen möchten, müssen sich bis zum 20. April entscheiden. Lehnen sie die Einigung ab, können sie bis Oktober Einzelklage erheben.



Der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Müller, sagte in Berlin, das Angebot von VW sei nicht großzügig, aber akzeptabel. In schwierigen Verhandlungen sei das Maximale erreicht worden.