Im Dieselskandal hat sich der Autokonzern VW mit Österreich auf eine Entschädigung geeinigt.

Das bestätigten der österreichische Innenminister Peschorn in Wien und ein VW-Sprecher in Wolfsburg. In dem Streit ging es um die Wertminderung von etwa 2.100 VW-Dieselfahrzeugen im Fuhrpark der österreichischen Polizei wegen manipulierter Abgas-Software. Der VW-Sprecher betonte, der österreichische Importeur Porsche Austria GmbH habe den Vergleich geschlossen, nicht das deutsche Unternehmen. Daher handle es sich nicht um einen Präzedenzfall.



VW hatte im September 2015 auf Druck von US-Umweltbehörden eingeräumt, in großem Stil bei Abgastests betrogen zu haben. Durch sogenannte Abschalteinrichtungen wurden die Stickoxid-Messwerte auf dem Prüfstand nach unten frisiert. Weltweit betraf die Affäre rund elf Millionen Dieselautos.