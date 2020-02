Besitzer von Volkswagen-Dieselfahrzeugen sollen je nach Modell und Alter ihres Autos Entschädigungen zwischen 1.350 und 6.257 Euro erhalten.

Darauf einigten sich VW und der Bundesverband der Verbraucherzentralen in ihren Vergleichsverhandlungen zur Musterklage. Durchschnittlich sollten rund 15 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises ausgezahlt werden, teilten die Verbraucherschützer in Berlin mit.



Rund 260.000 Geschädigte sollen ein entsprechendes Angebot erhalten. Sie können dann selbst entscheiden, ob sie es annehmen oder in Einzelklagen weiter für mehr Geld streiten.



Volkswagen plant für die Entschädigungen eine geschätzte Gesamtsumme von 830 Millionen Euro ein.



Kein Vergleichsangebot werden Dieselbesitzer bekommen, die ihr Auto nach dem 31. Dezember 2015 gekauft haben oder zum Zeitpunkt des Kaufs ihren Wohnsitz nicht in Deutschland hatten.