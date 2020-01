Der Autohersteller VW muss im Skandal um manipulierte Abgaswerte von Dieselmotoren nun auch in Kanada Strafen zahlen.

Ein Gericht in Toronto billigte einen Vergleich zwischen Volkswagen und der kanadischen Regierung. Dieser sieht vor, dass der Autokonzern eine Geldstrafe von umgerechnet gut 135 Millionen Euro zahlt. VW hatte zuvor eingeräumt, gegen kanadische Umweltschutzgesetze verstoßen zu haben. In den Jahren zwischen 2008 und 2015 wurden Autos nach Kanada exportiert, die nicht den zulässigen Abgasstandards entsprachen. Dabei soll es sich um rund 130.000 Fahrzeuge handeln.



VW war in Kanada in den vergangenen Jahren bereits von zahlreichen Dieselbesitzern verklagt worden. Seit dem Bekanntwerden des Dieselskandals vor rund fünf Jahren hat der Volkswagen-Konzern weltweit bereits mehr als 30 Milliarden Euro an Strafen und Entschädigungen gezahlt.