Im Streit um Schadenersatz für hunderttausende Besitzer von manipulierten Diesel-Fahrzeugen wollen Volkswagen und der Verbraucherzentrale Bundesverband über einen Vergleich verhandeln.

In einer Erklärung teilten sie mit, Ziel sei eine pragmatische Lösung im Sinne der Kunden. Allerdings betonten beide Seiten, es sei offen, ob es zu einem Vergleich komme. Die Gespräche befänden sich in einem sehr frühen Stadium.



Das Oberlandesgericht Braunschweig hatte den beiden Streitparteien Mitte November einen Vergleich nahegelegt.



Der Verbraucherzentrale Bundesverband ist in einem Musterfeststellungsverfahren stellvertretend für mindestens 400.000 Dieselkäufer vor Gericht gezogen.