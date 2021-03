Im Zusammenhang mit dem Abgasskandal bei Dieselfahrzeugen macht der Volkswagenkonzern Schadensersatzansprüche an seine früheren Manager geltend.

Konkret geht es um den damaligen Konzernchef Winterkorn und den ehemaligen Audi-Chef Stadler. Die Manager hätten ihre aktienrechtlichen Sorgfaltspflichten verletzt, teilte der Konzern nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Noch unbekannt ist die Höhe der Forderung. Für die Wiedergutmachung hat VW bisher mehr als 32 Milliarden Euro gezahlt, vor allem in Form von Strafen und Schadensersatzzahlungen in den USA. Sowohl Winterkorn als auch Stadler haben mehrfach erklärt, nichts von dem Dieselbetrug gewusst zu haben. Winterkorn war wegen des Abgasskandals im September 2015 zurückgetreten. Er muss sich ab September vor dem Landgericht Braunschweig wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs verantworten. Stadler steht bereits seit Herbst zusammen mit anderen ehemaligen Audi- und Porsche-Managern in München vor Gericht.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.