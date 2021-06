Der frühere Volkswagen-Vorstandsvorsitzende Winterkorn und drei weitere frühere Spitzenmanager zahlen wegen des Dieselskandals Entschädigungen in Millionenhöhe an den Autokonzern. Laut der abschließenden Einigung wurde ein Betrag von knapp 288 Millionen Euro vereinbart, hieß es aus dem Unternehmen.

Davon übernehmen spezialisierte Haftpflichtversicherungen mit 270 Millionen Euro einen Großteil der Gesamtsumme. Winterkorn persönlich zahlt den Angaben zufolge 11,2 Millionen Euro, der frühere Audi-Chef und VW-Konzernvorstand Stadler 4,1 Millionen Euro. Bei ihm und Winterkorn geht es um die Verletzung aktienrechtlicher Sorgfaltspflichten. Der frühere Porsche-Vorstand Hatz zahlt laut VW zudem 1,5 Millionen Euro, der ehemalige Audi-Manager Knirsch eine Million Euro.

VW-Hauptversammlung muss über Beschlüsse abstimmen

An den Verhandlungen waren neben Anwälten mehr als 30 Versicherer beteiligt. Die Grundsatzentscheidung, Winterkorn und weitere frühere Spitzenmanager wegen des Dieselskandals finanziell zur Mitverantwortung zu ziehen, war bereits Ende März gefallen. Die für den 22. Juli angesetzte VW-Hauptversammlung muss noch über die Beschlüsse abstimmen.

Anklage gegen Volkswagens Ex-Konzernchef Winterkorn

Zudem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Berlin in Zusammenhang mit dem Dieselskandal bei Volkswagen Anklage gegen den früheren Konzernchef Winterkorn erhoben hat. Ihm werde eine uneidliche Falschaussage vor dem Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages im Januar 2017 zur Last gelegt, heißt es in einer Mitteilung. In seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender von VW soll er demnach bewusst falsche Angaben zur Frage gemacht haben, wann er von den Manipulationen der Abgaswerte erfahren hat. Winterkorn hatte damals bestritten, vor Bekanntwerden des Dieselskandals im September 2015 etwas von den illegalen Abschalteinrichtungen gewusst zu haben. Laut Anklage war er dagegen schon Monate vorher darüber informiert worden.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.