Auf den ersten Blick ist es einfach nur dreist: Die Autohersteller haben mit schmutzigen Dieselfahrzeugen die hohe Belastung von Innenstädten mit Stickoxiden verursacht, doch sie zeigen sich mehr als zögerlich gegenüber der Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen. BMW und Opel wollen gar nicht mitmachen, Daimler und VW nur unter Bedingungen – und die Anbieter aus dem Ausland tun so, als ob sie das Ganze nichts anginge.

Doch auf den zweiten Blick wird deutlich: Die Verweigerungshaltung ist nur konsequent – und sie hat eine lange Tradition: Die Unternehmen haben schon mit der Installation von Abschalteinrichtungen für die Abgasreinigung gezeigt, dass ihnen saubere Luft und damit auch die Gesundheit der Bürger völlig gleichgültig sind. Damit sind sie bisher ohne größere Unannehmlichkeiten durchgekommen – und deshalb handeln sie weiter nach der Devise: Ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt sich's völlig ungeniert.

Kein Einsetzen der Druckmittel gegen die Hersteller

Aber – können sie sich diese Frechheit auch wirklich leisten? Auf den ersten Blick nicht, selbst wenn sie juristisch zu nichts zu zwingen sind. Die Bundesregierung hat zwar durchaus ein paar Druckmittel zur Hand, um die Autoindustrie zum Einlenken zu bewegen. Da ist vor allem die Drohung mit Fahrverboten. Sie machen die Einfahrt in hoch belastete Innenstädte für schmutzige Dieselfahrzeuge illegal.

Doch die Bundesregierung will sie unter allen Umständen verhindern, sie gibt also diesen Joker aus der Hand. Mehr noch: Um zu wirken, müssten Fahrverbote auch kontrolliert werden. Das ist jedoch nur mit einer blauen Plakette praktikabel, die nur Haltern sauberer Fahrzeuge die Einfahrt in entsprechende Zonen erlaubt. Die Bundesregierung lehnt die Blaue Plakette jedoch ab und gibt damit ein weiteres Druckmittel aus der Hand.

Selbst wenn Fahrverbote kommen – die Autohersteller können sich darauf verlassen, dass sie in der Praxis gar nicht wirken, weil sie nicht überprüft werden können. Es gibt weitere Druckmittel, denn Autohersteller werden in Deutschland mit vielfältigen und überflüssigen Privilegien gehätschelt. Beispiel Dienstwagen-Privileg: Die günstige Behandlung von Dienstwagen bei der Steuer trägt dazu bei, dass besonders teure, hoch motorisierte und umweltbelastende Fahrzeuge in Deutschland besonders häufig verkauft werden. Schon die Drohung mit der Abschaffung dieser Vorzugsbehandlung könnte die Autohersteller zum Einlenken bringen. Doch auch das ist nicht in Sicht.

Einfach aussitzen

Warum sollte die Autoindustrie der Politik da entgegenkommen? Aus ihrer Sicht spricht nichts dafür, denn die Kategorie Dankbarkeit kommt in der Wirtschaft nicht vor. Und in der schwarz-roten Koalition hat der Umweltschutz einen sehr geringen Stellenwert. Das zeigt auch die sehr kohlefreundliche Klimapolitik erschreckend deutlich. Da ist es nur konsequent, Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) auch in dieser Frage zu düpieren. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hält sowieso nichts von Hardware-Nachrüstungen und will wie seine Vorgänger vor allem jede Unannehmlichkeit von der Branche fernhalten. Für VW, BMW, Daimler und Co ist es deshalb kaum ein Risiko, wenn sie auch dieses Mal auf stur schalten.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.