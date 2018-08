Der langjährige ZDF-Moderator und Showmaster Dieter Thomas Heck ist tot.

Wie ein Anwalt im Namen der Familie in Berlin mitteilte, starb er am Donnerstag im Alter von 80 Jahren. Heck wurde als «Mister Hitparade» einem breiten Publikum bekannt. Mehr als 50 Jahre war er im Fernsehen und Radio tätig. Er war 1961 in der Fernseh-Nachwuchssendung "Toi-toi-toi" von Peter Frankenfeld entdeckt worden. Ende 2007 hatte er seinen Rücktritt bekanntgegeben und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2017 erhielt er die Goldene Kamera für sein Lebenswerk.