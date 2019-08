Brandenburgs Ministerpräsident Woidke lehnt die bisherigen Vorschläge zur Einführung einer CO2-Steuer ab.

Was momentan auf dem Tisch liege, sei vollkommen unausgereift, sagte der SPD-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Er sei ganz klar dagegen, einfach die Preise für Gas, Heizöl oder Sprit anzuheben.



Woidke betonte, beim Klimaschutz müsse auch die soziale Komponente berücksichtigt werden. Deshalb dürften geringe oder mittlere Einkommen durch eine CO2-Besteuerung nicht übermäßig belastet werden.



Außerdem brauchten die Menschen Alternativen, wenn sie ihr Verhalten ändern sollten. In vielen Regionen seien aber beispielsweise Pendler auf das Auto angewiesen und hätten gar nicht die Möglichkeit, auf klimafreundliche Verkehrsmittel wie die Bahn umzusteigen.

Grundrente besonders wichtig für Ostdeutsche

Woidke pochte im Interview der Woche auch auf eine schnelle Einführung der Grundrente. Diese werde jetzt gebraucht und sei besonders für die Menschen in Ostdeutschland wichtig. Viele, die nach dem Ende der DDR das Land wieder aufgebaut hätten, kämen sonst auf zu niedrige Leistungen.



Ähnlich äußerte sich der sächsische Ministerpräsident Kretschmer von der CDU. Er sagte dem Magazin "Focus", es sei ein unverantwortlicher Vorgang, dass die Bundesregierung ohne Einigung bei dem Thema in die Sommerpause gegangen sei. In der Großen Koalition gibt es seit Monaten Streit um die Grundrente. Die SPD will eine Einführung ohne Bedürftigkeitsprüfung. Die Union lehnt das ab.



Sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen finden am 1. September Landtagswahlen statt.