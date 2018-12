Beim Sprachassistenten des Online-Versandhändlers Amazon sind einem Medienbericht zufolge Aufzeichnungen in unbefugte Hände gelangt.

Die Computerzeitschrift "c't" schreibt, unter den von "Alexa" aufgenommenen Mitschnitten seien auch welche aus der Intimsphäre fremder Personen gewesen wie etwa dem Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer. Im konkreten Fall habe ein Amazon-Kunde von dem Konzern Auskunft über gespeicherte Daten verlangt. In den ihm daraufhin zugesandten Dateien habe er auch Audio-Aufnahmen fremder Leute gefunden und sich schließlich an die Zeitschrift gewandt. Er selbst habe "Alexa" dagegen nie benutzt. Dem Bericht zufolge konnte die Redaktion anhand der Mitschnitte auch betroffene Besitzer von Amazon-Lautsprechern identifizieren.



In einer Stellungnahme sprach der Versandhändler von einem "unglücklichen Fall" infolge eines "menschlichen Fehlers". Genauere Angaben, wie es dazu kam, machte das Unternehmen nicht.