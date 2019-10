Die Europäische Union droht nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Altmaier bei der Digitalisierung international abgehängt zu werden.

Der CDU-Politiker sagte zum Beginn des Digital-Gipfels der Bundesregierung in Dortmund, digitale Plattformen krempelten derzeit die globale Wirtschaft um. Hier dürften Deutschland und Europa nicht nur Zuschauer sein. Nötig seien weitere Investitionen in die eigene Dateninfrastruktur. Auch der Branchenverband Bitkom warnte vor einer Außenseiterrolle Deutschlands bei der Digitalisierung.



An dem zweitägigen Treffen nehmen mehrere hundert Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft teil, um über die Gestaltung des digitalen Wandels zu diskutieren.