In Nürnberg beginnt am Vormittag ein zweitägiger Digital-Gipfel.

Der Schwerpunkt liegt auf Künstlicher Intelligenz, also beispielsweise selbstfahrenden Autos, Robotern in der Altenpflege oder denkenden und sprechenden Computern. Bislang gelten vor allem China und die USA als führend in diesem Bereich.



Der stellvertretende FDP-Fraktionschef im Bundestag, Sitta, forderte mehr Tempo von Union und SPD bei der Digitalisierung, damit Deutschland nicht noch weiter zurückfalle. Die Bundesregierung brauche nicht mehr Gipfel und Zuständige, sondern schlicht mehr Tatkraft, sagte Sitta der Deutschen Presse-Agentur. Nötig seien etwa ein Digitalministerium, ein schnellerer Ausbau des Glasfasernetzes und ein Einwanderungsgesetz für Spezialisten in IT und Künstlicher Intelligenz.