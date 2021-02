Der Wechsel der Büroleiterin von Digital-Staatsministerin Bär, Julia Reuss, zu Facebook sorgt für Kritik.

Ulrich Müller von LobbyControl bezeichnete den Vorgang als problematisch. Reuss könne dabei helfen, die Facebook-Interessen stark in die Politik hineinzutragen, sagte Müller im Deutschlandfunk. Als Büroleiterin von Digital-Staatsministerin Bär und als Lebengefährtin von Bundesverkehrsminister Scheuer habe sie beste Verbindungen in die Politik. Das mache sich der Konzern zu Nutze. Es sei aber wichtig, dass die zukünftige digitale Regulierung nicht einseitig von den großen Unternehmen wie Facebook bestimmt werde. Müller verwies auf den Digital Services Act und den Digital Markets Act, über die gerade in der EU verhandelt wird. Formal sei der Wechsel zwar nicht zu beanstanden, weil Reuss keine Politikerin sei. Aber, meint Müller: "Sie muss diesen Job ja nicht annehmen."

