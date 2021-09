Ein Viertel der Menschen in Deutschland ist schon einmal Opfer von Cyberkriminalität geworden.

Dazu zählen Fremdzugriffe, Schadprogramme und Online-Betrug. Das ist das Ergebnis einer Online-Befragung im Rahmen des "Digitalbarometers 2021" des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Demnach waren 31 Prozent der Straftaten Fremdzugriffe auf ein Online-Konto. Danach folgen in der Statistik der Download von Schadsoftware mit 28 Prozent sowie Phishing von Daten mit 25 Prozent.



27 Prozent der Betroffenen haben demnach wichtige Daten verloren, 11 Prozent erlitten einen tatsächlichen finanziellen Schaden, der in der Regel zwischen 20 und 2.000 Euro lag. Beim Online-Shopping gingen die Betrugszahlen jedoch insgesamt zurück. Außerdem stieg die Zahl der Befragten, die sichere Passwörter nutzen, auf mehr als die Hälfte.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.