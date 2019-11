Patienten sollen bestimmte Gesundheits-Apps bald vom Arzt verschrieben und von der Krankenkasse bezahlt bekommen.

Der Bundestag hat dazu mit den Stimmen der Großen Koalition ein Gesetz beschlossen, das im Januar in Kraft treten soll. Der Bundesrat muss nicht zustimmen. Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte, digitale Lösungen sollten den Alltag der Patienten konkret verbessern.



Vorgesehen sind etwa Anwendungen, die bei der regelmäßigen Einnahme von Medikamenten helfen sollen. Voraussetzung ist eine Prüfung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.



In der umstrittenen Frage einer stärkeren Nutzung von Gesundheitsdaten für die Forschung fügte der Bundestag zusätzliche Sicherheitsregeln ein. So sollen Daten etwa schon vor der Übermittlung an den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen pseudonymisiert werden und nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt.