Die Datenschutzprobleme bei der Schul-Cloud für mehrere Bundesländer war nach einem Bericht der ARD weitaus größer als bislang bekannt.

Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet, konnten aufgrund verschiedener Schwachstellen Tausende Namen und E-Mail-Adressen sowie Chat-Inhalte abgegriffen werden. Betroffen seien sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte und Administratoren. Die Schul-Cloud des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts wird versuchsweise an 300 Bildungseinrichtungen in Deutschland genutzt, etwa um Unterrichtsmaterialien digital bereitzustellen.



Der ehemalige Leiter der Datenschutzbehörde von Schleswig-Holstein, Weichert, erklärte, das Angebot sei "absolut unsicher" und "offensichtlich inkompetent gemanagt". Die aufgedeckten Mängel nannte er inakzeptabel und in gravierender Weise rechtswidrig.



Der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts, Meinel, räumte Fehler ein, erklärte aber zugleich, systemische Sicherheitslücken sehe er nicht. Die Entwickler hatten die Datenschutz-Probleme am Montag zunächst selbst öffentlich gemacht und erklärt, die Sicherheitslücke sei inzwischen geschlossen.



Das Projekt der Schul-Cloud läuft seit 2016 und wird vom Bundesbildungsministerium gefördert.