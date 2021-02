Die Bundesregierung hat eine Initiative für digitale Bildung gestartet.

Ziel des Programmes sei es, das Lernen mit digitalen Angeboten weiter zu verbessern und das Wissen über die wichtigsten Felder der Digitalisierung zu stärken, erklärten Bundeskanzlerin Merkel und Bildungsministerin Karliczek.



Ein zentrales Projekt der Initiative ist es laut Karliczek, einen gemeinsamen digitalen Bildungsraum zu schaffen. Bestehende und neue Bildungsplattformen sollten zu einem bundesweiten und europäischen Plattform-System verknüpft werden, so die Ministerin. Die Initiative richte sich ausdrücklich an Menschen in jedem Alter und mit jeder Vorbildung.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.