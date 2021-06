Zum Auftakt der neuen digitalen Corona-Impfnachweise sind bis zum Mittag bereits 140.000 Zertifikate ausgestellt worden.

Der Deutsche Apothekerverband teilte mit, über 13.000 Niederlassungen und damit gut zwei Drittel aller Apotheken böten diese neue Leistung in der Bundesrepublik an. Auch habe auf einem im Internet freigeschalteten [Informationsportal|mein-apothekenmanager.de] eine extrem hohe Nachfrage bestanden, so dass die Webseite vorübergehend nicht mehr zu erreichen gewesen sei. Seit heute können sich alle Menschen mit vollständigem Impfschutz einen digitalen Nachweis ausstellen lassen. Dieser ist als Ergänzung zu der weiterhin gültigen gelben Papierversion gedacht.



Deutschland setzt damit ein Vorhaben der Europäischen Union um. Das Zertifikat wird in eine Smartphone-App eingetragen und soll als Beleg etwa bei gelockerten Alltags-Beschränkungen und beim Reisen sorgen.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.