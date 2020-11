Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Papier, hält eine Ergänzung zum Grundgesetz für sinnvoll, um digitale Parteitage zu ermöglichen.

Damit wäre dann jeder Streit über die Zulässigkeit digitaler Vorstandswahlen ausgeräumt, sagte Papier der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In Ausnahmesituationen - etwa wegen der Corona-Pandemie - könnten so auch digitale Wahlen durchgeführt werden.



Unter anderem in der CDU wird derzeit diskutiert, die nächste Vorsitzendenwahl virtuell abzuhalten. Da es dafür rechtlich noch keine Möglichkeit gibt, soll das Ergebnis gegebenfalls per Briefwahl bestätigt werden.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.