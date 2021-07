Gesundheitsämter in Deutschland haben oft nicht die Kapazitäten, um flächendeckend die Einhaltung der Quarantäneregelung durch Reiserückkehrer zu kontrollieren.

Das geht aus einer Umfrage der Zeitung "Die Welt" hervor. Demnach gibt es allein in Frankfurt am Main derzeit rund 1.800 Reiserückkehrer pro Tag. Die Zeitung zitiert einen Amtssprecher mit den Worten, man könne nicht 9.000 Haushalte in einer Woche aufsuchen, das sei „völlig illusorisch“. Das Gesundheitsamt kontrolliere nur dann, wenn es Hinweise darauf habe, dass eine Quarantäne nicht eingehalten werde. Ähnlich äußerten sich auch Gesundheitsämter in anderen Städten und Bundesländern.



Zudem werde schon an den Flughäfen nicht ausreichend überprüft, ob die Ankommenden überhaupt die nötigen Einreiseunterlagen ausgefüllt haben, in denen sie ihren Aufenthalt in einem Risikogebiet dokumentieren müssen. Dem Medienbericht zufolge verlangten Polizisten an deutschen Flughäfen seit Ende Januar nur etwas mehr als 2,8 Millionen Mal einen Nachweis. Die Fluggesellschaften versicherten dagegen, die Dokumente aller Passagiere auf Vollständigkeit zu überprüfen. Für die Rückreise nach Deutschland ist ein Corona-Test oder eine Impf- beziehungsweise Genesenenbescheinigung nötig - plus digitale Reiseanmeldung beim entsprechenden deutschen Portal.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.