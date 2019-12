Immer mehr Unternehmen und Hochschulen greifen das auf und versuchen beispielsweise mit Achtsamkeitstrainings oder Meditationsangeboten den besonderen Herausforderungen der neuen Zeit zu begegnen. Inzwischen gibt es sogar ein Netzwerk achtsamer Hochschulen. Einige Projekte werden auch von Krankenkassen und Ministerien unterstützt.

In Campus & Karriere gehen wir diesen Fragen nach: Was bedeutet Stress für den Arbeits- und Hochschulalltag? Wie können wir vorbeugen, wie achtsamer sein in Job oder Studium? Kann man Stressmanagement tatsächlich lernen?

Gesprächsgäste:

Dr. Reiner Frey, Dozent an der Frankfurt University of Applied Sciences

Michael Fischer, Studierender an der Frankfurt University of Applied Sciences

Karin Krudup, MBSR-Ausbilderin für den deutschsprachigen Raum

Karola Kleinschmidt, Expertin für Burnout und Burnout-Prävention

Benjamin Böber, Studierender an der Uni Jena

