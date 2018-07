Der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Schönbohm, fordert zum Schutz der Verbraucher die Einführung eines Gütesiegels für digitale Sicherheit.

Schönbohm sagte der "Welt am Sonntag", beim Kauf eines Smartphones wisse der Kunde nicht, wie sicher es sei. Das wolle man ändern, etwa mit einem IT-Sicherheitskennzeichen. Dieses solle mehr Transparenz schaffen, erklärte der Behördenchef. Zur Erhöhung der Sicherheit im Bereich der Informationstechnologien sei es auch nötig, Kinder frühzeitig in die Lage zu versetzen, Gefahren zu erkennen. Dafür müsse das Allgemeinwissen im IT-Bereich schon in der Schule deutlich gefördert werden.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.