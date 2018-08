Die deutschen Sicherheitsbehörden setzen verstärkt auf digitale Überwachungstechnologie.

Wie das "Handelsblatt" berichtet, geht das aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Demnach verschickte der Verfassungsschutz im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als 103.000 stille SMS zur Ortung von Handys. Vor vier Jahren waren es ungefähr halb so viele. Mit Hilfe der nicht sichtbaren Nachrichten können die Behörden zum Beispiel Bewegungsprofile erstellen.



Bundeskriminalamt und Bundespolizei setzen zudem verstärkt auf Funkzellenabfragen, um eine Liste aller Handys in der Nähe von Tatorten zu erhalten. BKA-Chef Münch sagte dem "Handelsblatt", man müsse auch in diesem Raum ermitteln, um Bürger und Unternehmen zu schützen.