Die Unesco hat die Internetversorgung in Deutschland gelobt.

Zugleich forderte die Weltkulturorganisation die politisch Verantwortlichen auf, einen Rechtsanspruch auf einen flächendeckenden Zugang zu schnellem Internet zu schaffen. In einem Bericht, der auf dem Internet Governance Forum in Berlin vorgestellt wurde, ist von einem "digitalen Graben" die Rede. Während nahezu alle Berufstätigen online seien, nutzten nur gut zwei Drittel der Erwerbslosen das Internet. Dieser Graben müsse überwunden werden.



Als positiv wertete die Unesco, dass der Netzzugang in Deutschland mit wenigen Ausnahmen flächendeckend, stabil und kostengünstig sei. Weiter heißt es, hervorzuheben sei, dass es 2020 trotz stärkerer Nutzung von Telefon, Videokonferenzen und Streaming in der Corona-Pandemie zu keiner Zeit zu einer Netzüberlastung gekommen sei.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.