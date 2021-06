Bei der Frage, wie das Ausstellen digitaler Corona-Impfzertifikate vergütet wird, fordert der FDP-Bundestagsabgeordnete Ullmann von Gesundheitsminister Spahn Transparenz.

Ullmann sagte im Deutschlandfunk, er würde gerne wissen, wie die Zahl von 18 Euro zustande gekommen sei, die an Apotheker gezahlt werde. Falls es sich um eine einfache Übertragung eines analogen Impfausweises in ein digitales Produkt handele, wäre aus seiner Sicht die Summe zu hoch, so der FDP-Gesundheitspolitiker. Von offenen Fragen mit Blick auf die Vergütung der Apotheker hatte bereits die Grünen-Politikerin Schulz-Asche gesprochen. Im Deutschlandfunk sagte sie, es sei unklar, wie die je 18 Euro für die Ausstellung des Zertifikats finanziert würden.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte gestern den Startschuss für den digitalen Impfnachweis gegeben. Mit der freiwilligen Ergänzung des weiter gültigen gelben Papierheftes soll per Smartphone eine vollständige Immunisierung gegen Covid-19 nachgewiesen werden. Die Ausstellung soll über Apotheken, Arztpraxen und Impfzentren laufen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.