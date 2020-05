Als erste Partei in Deutschland halten die Bündnis-Grünen heute einen rein digitalen Parteitag ab. Der sogenannte Länderrat, der einem kleinen Parteitag entspricht, findet wegen der Corona-Pandemie ausschließlich per Videokonferenz im Internet statt.

Rund 100 Delegierte werden von zu Hause aus teilnehmen, Parteichef Habeck und Parteichefin Baerbock sprechen von der Berliner Parteizentrale aus. Gastredner werden per Videostream zugeschaltet.

Die Grünen wollen ein neues "Sicherheitsversprechen" geben

Hauptthema des Parteitags wird die Corona-Krise und der Umgang mit den Folgen sein. "Eindämmung, Erholung und Erneuerung" lautet der Titel des Leitantrags, der diskutiert werden soll. Die Grünen wollen mit enormen Investitionen und Hilfsprogrammen ein "neues, nachhaltiges Sicherheitsversprechen" geben. Zuletzt hatten sie in Wahlumfragen deutlich an Zustimmung verloren.



Zu den Plänen der Grünen gehört ein Konjunktur-Sofortprogramm im Umfang von 100 Milliarden Euro, das noch in diesem Jahr hauptsächlich über neue Schulden finanziert werden soll. Es umfasst unter anderem einen Fonds in Höhe von 20 Milliarden Euro für den Einzelhandel, für geschlossene Kultureinrichtungen und andere von der Coronakrise besonders betroffene Betriebe. Darüber hinaus sollen das Arbeitslosengeld II und das Kurzarbeitergeld steigen. Eltern sollen zudem eine Corona-Zahlung erhalten.



Im Vorfeld des Parteitags forderten die Grünen im Bundestag die Bundesregierung dazu auf, mehr Einsatz bei der Entwicklung und Beschafftung eines Corona-Impfstoffs zu zeigen. Versäumnisse, wie sie im Bereich der Produktion von Masken und Schutzkleidung aufgetreten seien, dürften sich nicht wiederholen, heißt es in einem Brief an Gesundheitsminister Spahn und Bildungsministerin Karliczek. Für die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus brauche es demnach eine substantielle Erhöhung der deutschen Beiträge. Die Grünen fordern eine deutsche Investition von mindestens 650 Millionen Euro in die globale Forschungsallianz zur Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19.

Habeck kritisiert Bundesregierung wegen Schul- und Kita-Politik

Direkte Hilfen für Unternehmen wollen die Grünen dem Antrag zufolge an Umweltziele und Sozialstandards koppeln. Unternehmen, die sich an dem Pariser Klimaabkommen orientieren, sollen "einen Teil der Kredite, die der Staat jetzt als Hilfen ausgibt, am Ende der Tilgung erlassen bekommen".



Weitere zentrale Themen auf der Agenda sind die Stärkung des Gesundheitssystems und des Bildungssystems sowie des Zusammenhalts in der Europäischen Union. Man wolle "so schnell wie möglich zu den offenen Grenzen des Schengen-Raums zurückkehren", schreiben die Grünen.



Im Deutschlandfunk hatte Grünen-Chef Habeck die gegenwärtige Schul- und Kitapolitik der Bundesregierung im Vorfeld des Parteitages kritisiert. Kinder und Eltern brauchten dringend mehr Klarheit. In der kommenden Woche solle die Bundesregierung daher einen Plan vorlegen, der "wirklich jede Frage" beantworte.