Auf dem digitalen Parteitag der Linken hat der scheidende Vorsitzende Riexinger den Kampf für soziale Gerechtigkeit als zentrales Thema seiner Partei bekräftigt.

Die Corona-Krise habe gezeigt, dass die Ärmeren am härtesten getroffen würden, sagte Riexinger zum Auftakt des zweitägigen Parteitags. Leiharbeiter, Minijobber und befristet Beschäftigte hätten in der Pandemie als erste ihre Arbeit verloren. Dagegen hätten Konzerne die Krise genutzt, um Löhne zu drücken, Mitarbeiter zu entlassen oder Standorte ins Ausland zu verlagern. Der Bundesregierung warf Riexinger vor, tatenlos dabei zuzuschauen.



Mit Blick auf die Bundestagswahl erklärte der scheidende Parteichef, es gehe im Herbst um einen wirklichen Politikwechsel. Statt in "Rüstungswahnsinn" zu investieren, müsse das Geld weltweit ins Gesundheitssystem fließen. Morgen will die Partei eine neue Doppelspitze wählen. Dafür treten die hessische Fraktionschefin Wissler und die Thüringer Landesvorsitzende Hennig-Wellsow an. Die 600 Delegierten wählen auch den übrigen Vorstand neu.

