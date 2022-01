CDU. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Nach Beratungen von Präsidium und Vorstand sagte Ziemiak in Berlin, es komme darauf an, geschlossen zu sein, um gute Politik für Deutschland zu machen. Bei der digitalen Veranstaltung soll unter anderem der frühere Fraktionsvorsitzende Merz zum neuen Parteivorsitzenden gewählt werden. Das Ergebnis muss anschließend per Briefwahl bestätigt werden. In einer Mitgliederbefragung im Dezember sprachen sich bereits mehr als 62 Prozent für Merz aus.

