In Berlin hat der digitale Bundesparteitag der SPD begonnen. Dabei wollen die Sozialdemokraten ihr Programm für die Bundestagswahl im Herbst beschließen. Olaf Scholz soll als Kanzlerkandidat bestätigt werden. Generalsekretär Klingbeil rief zur programmatischen Neuausrichtung auf, die beiden Parteivorsitzenden warben für Scholz.

Die schlechten Umfrageergebnisse sollten die Mitglieder nicht schrecken, sagte Klingbeil zum Auftakt des Parteitages bei der Begrüßung der zugeschalteten 600 Delegierten. Heute sei Tag eins der Aufholjagd. Deutschland stehe vor großen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft und benötige einen politischen Wechsel. Die SPD habe ein Wahlprogramm für die Zukunft, das ein klimaneutrales Land sowie ein starkes Gesundheitssystem vorsehe und den Glauben an Gerechtigkeit beinhalte, erklärte Klingbeil. Es soll heute beschlossen werden.

Wahlprogramm: Klima und steigender Mindeslohn

Zentrale Punkte im Entwurf des Vorstands sind eine klimafreundliche Neuausrichtung der Wirtschaft und eine Stärkung des Miteinanders in der Gesellschaft. Im Einzelnen wollen die Sozialdemokraten Klimaneutralität bis spätestens 2045 erreichen und sehen im Klimaschutz auch einen Jobmotor. Bis 2040 soll der Strom vollständig aus Erneuerbaren Energien kommen. Der Mindestlohn soll von 9,50 Euro auf 12 Euro steigen. Im Bereich Gesundheit will die SPD eine Bürgerversicherung mit gleichem Zugang zu medizinischer Versorgung für alle einführen.

Esken und Walter-Borjans werben für Scholz

Die Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans stärkten dem designierten Kanzlerkandidaten Scholz den Rücken. Gerade in der derzeit bewegten Zeit sei Scholz "mit seiner Entscheidungskraft und seiner Erfahrung" der Richtige für die Führung des Landes, betonten die beiden auf der digitalen Veranstaltung. Scholz soll heute von den Delegierten offiziell als Kanzlerkandidat der Partei bestätigt werden.



Walter-Borjans rief dazu auf, Scholz mit einem eindeutigen Votum auszustatten. Dieser wird am frühen Nachmittag eine Rede halten. In den Umfragen liegt Scholz derzeit deutlich hinter den Grünen mit ihrer Kanzlerkandidatin Baerbock und der Union mit ihrem Kandidaten Laschet.



Es ist der erste digitale Bundesparteitag der Sozialdemokraten. In der Berliner Parteitagshalle sind aus Gründen des Corona-Schutzes im Wesentlichen nur die engste Parteiführung und das Tagungspräsidium versammelt.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.