Die FDP hat gefordert, dass Lehrer die verbleibenden Sommerferien für eine Fortbildung in digitalem Unterrichten nutzen.

Auch das nächste Schuljahr werde eine Mischung aus Präsenzunterricht in der Schule und Lernen zu Hause sein, heißt es in einem Positionspapier, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Deshalb sollten Lehrkräfte in der unterrichtsfreien Zeit lernen, Schülerinnen und Schüler auch in digitalen Unterrichtsmodellen bestmöglich zu unterrichten. Zudem müssten sie mit digitalen Endgeräten, der entsprechenden Software und Schul-Emailadresen ausgestattet werden. Schülerinnen und Schülern aus finanzschwachen Familien müsse man Laptops oder Tablets zur Verfügung stellen.



Nach einem Beschluss der Kultusminister vom Juni soll der Unterricht nach den Sommerferien wieder regulär stattfinden. Der Deutsche Lehrerverband bezweifelt, dass die Schulen darauf ausreichend vorbereitet sind.