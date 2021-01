Der FDP-Vorsitzende Lindner hat die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern kritisiert.

Beim digitalen Dreikönigstreffen sagte er zum Auftakt des Wahljahres, die Pandemie habe Auswirkungen auf die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. Der Gesundheitsschutz sei natürlich ein hohes Gut, es gehe aber darum, dafür das möglichst mildeste Mittel zu wählen. So schieße die neue Kontaktbeschränkung, wonach ein Hausstand nur noch einen weiteren Menschen treffen dürfe, über das Ziel hinaus, meinte Lindner. Er kritisierte unter anderem auch die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometern in Corona-Hotspots. Das Infektionsrisiko sei nicht durch eine Strecke bestimmt, sondern durch den Kontakt mit anderen Menschen. Lindner meinte zudem, es fehle eine klare Perspektive für die Öffnung der Schulen. Diese werde schnellstmöglich gebraucht.



Wegen der Corona-Pandemie konnte die FDP ihr traditionelles Treffen nicht im Stuttgarter Opernhaus veranstalten, sondern nur digital abhalten. Auf der Bühne sprach Lindner daher vor leeren Rängen. Die Anhänger der Partei konnten die Reden per Livestream im Internet verfolgen.

