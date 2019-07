Die Bundesregierung will Innovationen von Forschungsinstituten und Unternehmen stärker fördern.

Bundesforschungsministerin Karliczek und Wirtschaftsminister Altmaier stellten dafür eine neue "Agentur für Sprunginnovationen" vor. Ziel ist es, dass aus Ideen mehr als bisher auch erfolgreiche Produkte entstehen.



Als "Sprunginnovation" werden Erneuerungen bezeichnet, die einen revolutionären Charakter haben - und damit das Potenzial, eine bestehende Technik zu ersetzen. Ein Beispiel ist der mp3-Standard für digital gespeicherte Audiodateien. Er wurde maßgeblich in Deutschland entwickelt, kommerziell dann aber vor allem in anderen Ländern genutzt. Die neue Agentur soll dazu beitragen, dass so etwas nicht mehr passiert - mit insgesamt einer Milliarde Euro in den kommenden zehn Jahren. Altmeier erklärte, es gehe darum, die "PS auf die Straße" zu bringen. Die Leitung der Agentur übernimmt der Software-Unternehmer Rafael Laguna de la Vera. Standort soll laut Bundesforschungsministerium eine "gute entwickelte, urbane Region mit starker Wissenschaftsorientierung" werden - wahrscheinlich Berlin.