Die Bundesregierung stoppt ihre Pläne einer Förderung von Presseverlagen in Millionenhöhe.

Das Bundeswirtschaftsministerium teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, man habe entschieden, das Programm nicht weiterzuverfolgen. Dies sei nach intensiver Prüfung der verfassungs-, haushalts- und beihilferechtlichen Umstände und nach sorgfältiger Abwägung aller betroffenen Interessen geschehen. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Verlegerverbände kritisierten das Scheitern. Sie warnten vor den Folgen für eine vielfältige Medienlandschaft.



Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sollten [insgesamt 200 Millionen Euro vom Staat erhalten|deutschlandfunk.de/streit-ueber-pressefoerderung-des-bundes-gegen-jede.2907.de.html?dram:article_id=490799]. Damit sollte unter anderem ihr Digitalisierungsprozess unterstützt werden. Geknüpft waren die geplanten Zahlungen an die Zahl der Print-Abonnements, als Ausgleich für steigende Zustellkosten. Die Regierungspläne standen auch in der Kritik, unter anderem weil reine Online-Angebote nicht gefördert werden sollten.



Eine Sprecherin der Verlegerverbände teilte mit, die Zustellförderung sei nach wie vor das richtige Instrument, um die Verlage in der Transformation wirksam zu unterstützen und gleichzeitig die Unabhängigkeit der Redaktionen zu wahren.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.