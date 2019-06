Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland lässt sich laut dem Statistischen Bundesamt durch die fortschreitende Digitalisierung nur noch unzureichend dokumentieren.

Präsident Thiel sagte der "Frankfurter Rundschau", es sei extrem schwierig geworden, die entsprechenden Branchen richtig zu erfassen, und dies bereite ihm große Sorgen. Als Beispiel führte er an, dass kein Online-Gigant seiner Behörde "irgendeine verlässliche Zahl" gebe. Auch die Erfassung des Internet-Shoppings sei inzwischen eine Herausforderung. Im Ergebnis führe dies zu weißen Flecken in der Statistik, etwa bei der korrekten Darstellung des tatsächlich in Deutschland erwirtschafteten Bruttoinlandsproduktes.