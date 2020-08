Auf einmal war sie da, die Corona-Pandemie. Und plötzlich standen Lehrer und Schüler im März vor der Aufgabe, den herkömmlichen Unterricht mir nichts dir nichts ins Digitale übertragen zu müssen. Aufgaben wurden per Mail verschickt, Lehrinhalte per Videoclip vermittelt und Klassen kamen allenfalls virtuell zusammen. Jetzt, nachdem die Sommerferien vorbei sind, heißt es: Schulen wieder auf – wenn auch nur unter Einhaltung strenger Vorgaben zum Infektionsschutz. Das analoge Klassenzimmer lebt also weiter, so scheint es.

Was wurde eigentlich aus der Digitalisierung im Hauruckverfahren gelernt? Ist sie gelungen?

Eher weniger gut. Allerdings kann angesichts der föderalen Strukturen nur schwer ein Gesamtbild gezeichnet werden. In Einzelfällen gab es jedoch lobenswerte Ansätze. Zu lesen war beispielsweise von Lehrkräften, die interaktiven Unterricht innerhalb kürzester Zeit konzipiert und durchgeführt haben, inklusive aller Möglichkeiten: von Lernvideos bis hin zu digitalem Austausch. Ganz allgemein gab es aber auch viele Hürden: Infrastruktur, Software oder Endgeräte. Nicht zuletzt konnten auch rechtliche Auflagen den digitalen Unterricht schnell ausbremsen.

Bereits vor 20 Jahren hatten führende Unternehmen eine schnellere und flächendeckende Verbreitung von Internetanschlüssen in Deutschland gefordert. Damals warnten sie zugleich vor drohender Benachteilung auf den Feldern Ausbildung und Dienstleistungen.

Arbeiten an Tablets (Eyeem / Maskot)Digitalisierung in Schulen - Kein einheitliches Online-Konzept für Schulen in Deutschland Bund und Länder wollen die Digitalisierung an Schulen voranbringen – und dafür 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Doch bevor das Geld fließt, müssen Schulen sogenannte Medienkonzepte vorlegen. Die Vorgaben und Handreichungen der Länder für ihre Schulen sind dabei höchst unterschiedlich.

Was hat sich seitdem bei der Digitalisierung getan?

Nicht sehr viel, meint Bildungsforscher Ulrich Schmid vom privaten Forschungsinstitut mmb. "Das Thema ist halt immer ein sekundäres Thema gewesen. Es gab viel, viel Wichtigeres zu tun." Das Fazit des Wissenschaftlers fällt düster aus: "Für die Schulen war Corona ein "Von null auf hundert" in Sachen Digitalisierung."

Ganz plötzlich habe man gemerkt, dass es auf technischer Seite an funktionierenden Systemen fehlt und dass auch die Landeslösungen nicht funktionieren. Ebenso habe es an der didaktischen Einbindung gehapert, so Schmid.

Ralf Koenzen, Geschäftsführer des Netzwerkausrüsters Lancom, erkennt in der ersten Phase der Krise rückblickend aber auch Positives.

"Viele Schulen sind aktuell eher mit 50 oder 100 Megabit angebunden, was natürlich viel zu wenig ist. Und insofern glaube ich, dass es durchaus positiv zu sehen ist, dass der Trend jetzt ganz klar in Richtung Gigabit-Strecken geht. Und das ist ein allgemeiner Trend in Deutschland, dass die Bandbreiten jetzt höher gehen – von 100 Megabit, die wir an vielen Stellen schon haben, die Glasfaser Technologie sich durchsetzt. Ich denke, da können wir vorsichtig einen Haken dran machen."

Wird der Datenschutz vernachlässigt?

Kritisch sieht ein Unternehmen aus Würselen die Ausschreibungspolitik von Schulträgern. Es sei aufgefallen, dass das Thema Datenschutz nicht ausschreibungsrelevant sei, sagt Pamela Krosta-Hartl von der Firma Lancom.



"Das heißt tatsächlich in, ich sage jetzt mal zehn Ausschreibungen, die wir auf den Tisch kriegen, fällt das Wort "Datenschutz" vielleicht in einer oder in zweien. Es spielt de facto keine Rolle."

Auch einige der Landesbeauftragten für den Datenschutz kennen die Problematik. Zwar müsse grundsätzlich die Einhaltung der europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO nicht explizit mit ausgeschrieben werden, erläutert Marit Hansen vom Unabhängigen Landeszentrum für den Datenschutz Schleswig Holstein. Spätestens bei der Auswahl aber sei das ein zwingendes Kriterium.

Auch auf dem Feld der IT-Sicherheit werde wenig Sorgfalt gepflegt, kritisiert Pamela Krosta-Hartl: "Sie finden keine Mindestanforderungen in den Ausschreibungen. Das hat zur Folge, dass im Zweifel Infrastruktur beschafft wird, die von Herstellern kommt, die keine Updates bekommen oder liefern."

Vielen Trägern sei bei der Ausschreibung nicht bewusst, dass schon bei der Basis-Infrastruktur das Thema Datenschutz und Sicherheit mitgedacht werden müsse. Ein Problem, das auch Bildungsforscher Ulrich Schmid kennt – längst nicht nur bei der Bestellung von Hard- und Software.



"Die Schulen haben einfach andere Themen im Vordergrund. Die haben kein Management, das in der Lage ist, ein sinnvolles IT-Infrastruktur-Konzept zu entwickeln."

Zu geringe Kapazitäten für das IT-Management

Es ist nicht nur schlecht um die technische Ausstattung der Schulen bestellt, auch die Betreuung der Technik sowie der Menschen, die damit umgehen sollen, ist mangelhaft. Ob das Management des Mail-Systems, des WLANs, von Schulnetzwerk sowie eventueller Server oder Cloud-Lösungen – all das entspricht zusammen einem Fulltime-Job, der in vielen Fällen von Lehrkräften nebenher erledigt wird.

Braucht es IT-Abteilungen in jeder Schule?

Zumindest braucht es Mitarbeiter, die sich Vollzeit um die IT kümmern können – zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit lokalen Systemhäusern und vergleichbaren Dienstleistern. Alternativ sind IT-Abteilungen denkbar, die für mehrere Schulen zuständig sein könnten.

Wie realistisch sind solche Forderungen?

Das ist schwer abschätzbar. Auf lokaler Ebene fehlt das Geld oftmals. Andererseits umfasst der Digitalpakt Schule vier Milliarden Euro. Abgerufen wurden bisher jedoch nur 15,7 Millionen, wie eine aktuelle Aufstellung der FDP zeigt.

(Quelle: Jan Rähm, Manfred Kloiber, Online-Redaktion)