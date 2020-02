Aus Sicht des Bundesdatenschutzbeauftragten Kelber werden Vorgaben bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen unzureichend umgesetzt.

Für einige der Projekte, die in diesem Bereich jetzt nach vorne kämen, lägen die Datenschutzkonzepte seit vielen Jahren fest, sagte Kelber im Deutschlandfunk. Umso verwunderlicher sei es, dass die Neuerungen in einem Stadium vorgestellt würden, in dem die bekannten Datenschutzanforderungen nicht rechtzeitig umgesetzt würden.



Grundsätzlich hält Kelber die Digitalisierung im Gesundheitswesen für sinnvoll. Sie könne große Fortschritte für die Patientinnen und Patienten mit sich bringen und die Zahl von Fehlern reduzieren. Die Einführung entsprechender Neuerungen sei bislang nicht in erster Linie am Datenschutz gescheitert, sondern eher an Interessenkonflikten, etwa zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern.



Der Bundestag hatte im November 2019 das Digitale-Versorgung-Gesetz verabschiedet. Demnach können sich Patienten digitale Gesundheits-Apps ähnlich wie Arzneimittel vom Arzt verschreiben lassen. Zudem sollen Gesundheitsdaten in einer elektronischen Patientenakte gespeichert und telemedizinische Angebote wie Videosprechstunden leichter genutzt werden können.