Die Staatsministerin für Digitales, Bär, plädiert für Lockerungen beim Datenschutz im Gesundheitswesen.

Dass Deutschland mit die strengsten Gesetze weltweit und höchste Anforderungen an den Schutz der Privatsphäre habe, blockiere viele Entwicklungen der Digitalisierung, sagte die CSU-Politikerin der "Welt am Sonntag". Deshalb müsse man an der einen oder anderen Stelle - so wörtlich - "abrüsten", einige Regeln streichen und andere lockern. Bär betonte, elektronische Gesundheitskarten und Patientenakten sollten noch in dieser Legislaturperiode einsatzbereit sein.



Dabei müssten nicht zwingend physische Karten eingeführt werden, erklärte die Staatsministerin. Dies sei ein Konzept aus einem anderen Jahrzehnt. Vielmehr brauche man eine digitale Anwendung, "am besten für das Smartphone".