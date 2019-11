Die Linken-Vorsitzende Kipping hat sich für ein neues Schulfach "Digitale Selbstverteidigung" ausgesprochen.

In einem Papier, über das die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland in ihrer morgigen Ausgabe berichten, begründet Kipping ihren Vorstoß mit den technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Diesen müssten sich die Schulen stellen und entsprechend handeln. In Deutschland bewegten sich alle in der digitalisierten Welt, viele aber in einer Art Blindflug. In der Schule bestehe die Chance, ein grundlegendes Verständnis für die Digitalisierung und ihre Folgen zu entwickeln.