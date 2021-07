Bundespräsident Steinmeier hat Bund, Länder und Kommunen dazu aufgerufen, allen Kindern nach den Sommerferien wieder einen normalen Schulbesuch zu ermöglichen.

In diesem Sommerwochen müsse alles Menschenmögliche getan werden, damit Kinder und Jugendliche im Herbst trotz Corona wieder jeden Tag in die Schule gehen könnten, sagte er bei der Jahrestagung des Deutschen Landkreistages in Timmendorfer Strand. Es müsse alles, was an Vorbereitung und Absicherung nötig sei, umgesetzt werden.



Zugleich mahnte der Bundespräsident mehr Tempo bei der Digitalisierung an. In diesem Bereich habe die Corona-Pandemie Schwachstellen schonungslos offengelegt. Die Notwendigkeit, Abstand zu halten, sei der große Testfall für den Einsatz digitaler Technik in der Verwaltung und in den Schulen gewesen. Diesen Test habe Deutschland nicht bestanden. Man müsse sich das Urteil gefallen lassen, zu langsam, zu umständlich und im internationalen Vergleich zu weit zurück zu sein, meinte Steinmeier. Er verlangte Konsequenzen, um besser auf künftige Krisen vorbereitet zu sein.

