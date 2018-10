Bundespräsident Steinmeier warnt angesichts des rasanten digitalen Wandels vor einer Spaltung der Gesellschaft.

Er sagte in Berlin, die technologische Innovation wirke immer schneller und greife immer tiefer in alle Bereiche der Wirtschaft ein. In den kommenden Jahrzehnten sei eine gewaltige Veränderung der Arbeitswelt zu erwarten. Es drohe eine Polarisierung zwischen Hochqualifizierten, die vom technischen Fortschritt profitieren, und weniger Qualifizierten, für die am Ende weniger Lohn bliebe. Steinmeier rief Arbeitgeber, Gewerkschaften, Politik und Wissenschaft dazu auf, die Fragen zur sozialen Sicherheit gemeinsam zu beantworten. Dann könne man auch denjenigen den Wind aus den Segeln nehmen, die mit Zukunftsängsten und Untergangsszenarien politische Stimmung machten.