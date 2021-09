Die Digitalisierung von Schulen kommt einer repräsentativen Umfrage zufolge vor allem wegen Personalmangels und komplizierter Förderverfahren nur schleppend voran.

Im Auftrag der Kreditanstalt für Wiederaufbau wurden für die Erhebung über 260 Kommunen und Landkreise befragt. Mehr als die Hälfte beklagten personelle Engpässe und ein zeitaufwendiges Antragsverfahren. Dadurch bleibe die Förderung durch den Digitalpakt Schule oftmals liegen. Ebenfalls etwa die Hälfte Kommunen verzeichnet zudem Lieferengpässe für digitale Ausrüstung, die den Abruf der Mittel verhinderten.

Nach und nach Fortschritte

Der Digitalpakt Schule ist ein rund 6,5 Milliarden Euro umfassendes Förderprogramm des Bundes. Zwei Jahre nach Start des Programms waren zum Stichtag Ende Juni allerdings erst gut 850 Millionen Euro davon abgerufen worden - also noch nicht eimal ein Siebtel.



Die Umfrage der KfW zeigt aber auch, dass an vielen Schulen wichtige Infrastruktur für die weitere Digitalisierung nach und nach geschaffen wird: Unter anderem werden Breitbandanschlüsse und Kabelkanäle gelegt, es gibt immer häufiger schuleigenes Wlan oder interaktive Tafeln. Fast 80 Prozent der Befragten gaben an, Laptops oder Tablets beschafft zu haben oder mit der Beschaffung begonnen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.